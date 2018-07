Está marcado para hoje o debate do Estado da Nação, o terceiro do Governo socialista liderado por António Costa, que tem o apoio parlamentar do PCP, PEV e Bloco de Esquerda.

Em 2017, a economia portuguesa cresceu 2,7%, o ritmo de expansão mais elevado desde 2000, mas ainda não recuperou o valor que tinha antes da crise, em 2010, que era de 179,4 mil milhões de euros.

Com o crescimento previsto para este ano, o Produto Interno Bruto (PIB) português deverá superar o valor que tinha antes da crise. A maioria dos analistas e das instituições internacionais alinham com a estimativa do Governo, que é de 2,3%, o que significa que a economia portuguesa deverá abrandar o ritmo de expansão.

Este abrandamento está em linha com os restantes países da zona euro, que também devem crescer ligeiramente menos este ano (2,3%, contra 2,4% no ano passado).

Na frente orçamental, Portugal obteve um défice de 3% no ano passado (0,9% do PIB excluindo a injeção de capital na Caixa Geral de Depósitos) e os dados do primeiro trimestre, que deram conta de um défice de 0,9% do PIB, deixam o Governo confortável de que a meta de um défice de 0,7% do PIB será alcançada.