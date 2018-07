Para Jorge Silva Melo, diretor dos Artistas Unidos (AU), sediados em Lisboa, os atrasos nos subsídios e as indecisões da DGArtes fizeram de 2018 “a pior temporada teatral” que a companhia conhece.

“Perdemos técnicos a quem não conseguimos garantir salário – estamos a trabalhar só com um técnico -, perdemos atores apalavrados a quem não conseguimos garantir datas de trabalho e vencimento, anulámos espetáculos, tivemos de fechar o Teatro da Politécnica em março-abril, e não chegámos a estrear uma peça de Pau Miró que queria dirigir, perdemos locais de apresentação de espetáculos no segundo semestre, pois muitos não conseguiram aguardar pela nossa confirmação e anularam a proposta de coprodução ou apresentação”, sublinhou Jorge Silva Melo em declarações à agência Lusa.

Segundo o diretor dos AU, a companhia ficou também impossibilitada de programar 2019, uma vez que em julho já devia estar a calendarizar produções no espaço da Politécnica e fora dele, além de que ainda estão hesitantes sobre o que irão apresentar em novembro/dezembro deste ano.

No Porto, o Teatro Experimental do Porto, que viu a candidatura ser considerada inelegível, vai apresentar um recurso para ser “ressarcido dos prejuízos causados”, segundo o diretor, Gonçalo Amorim.

“É um absurdo o TEP não ser apoiado e não lhe ser permitido dar este salto que finalmente merecia. Felizmente, a Câmara do Porto deu-nos a mão, mas mantém-nos ligados à máquina”, admitiu o diretor.

O apoio da Câmara Municipal do Porto, anunciado dias após serem conhecidos os resultados definitivos do programa de apoio sustentado, foi também crítico para o Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP), como explicou o diretor, Igor Gandra, que disse ter a autarquia do Porto tomado a decisão de também apoiar o FIMP com “70 mil euros, em 2018”, e o mesmo, em 2019, ou seja, o “mesmo montante” com que a DGArtes apoiava a iniciativa.

O diretor do FIMP, que em 2019 faz 30 anos de existência, assume que o futuro do festival, após 2020 e nos anos vindouros, é ainda uma incógnita, mas realça que este ano e em 2019 vai conseguir manter-se, porque a Câmara do Porto assumiu o compromisso de continuar a apoiar e reforçar as verbas.

Ainda no Porto, a Seiva Trupe, que viu a sua candidatura ser classificada como inelegível, suspendeu as três coproduções que tinha previsto para esta temporada: “Olhamos para o horizonte e só se vê um nevoeiro cerrado”, admite Júlio Cardoso, da companhia com 45 anos de trabalho no Porto, lembrando que fizeram um “recurso hierárquico” dirigido ao secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado.