A deputada do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) começou a sua intervenção a dar um conselho ao ministro dos Negócios Estrangeiro, Augusto Santos Silva, sentado ao lado do primeiro-ministro na bancada do Governo.

E depois referiu-se ao facto de António Costa elogiar medidas do Governo ou da maioria que, segundo a deputada do PEV, tiveram influência dos parceiros de esquerda e que o PS não tomaria se estivesse sozinho no executivo.

“O PS foi mais longe do que aquilo que o PS sozinho conseguiria fazer. É muito importante que o Governo nos oiça, nos continue a ouvir”, disse.

A deputada do PEV anotou o discurso do primeiro-ministro de “pôr um pezinho no travão” e defender prudência nas medidas, dando o exemplo da folga no défice que poderia ter sido usada no investimento.

Usando também uma metáfora automobilística, Antónia Costa confirmou a tese da prudência, ao dizer que, “numa autoestrada, apesar de se poder circular a 120 km/h, nem sempre se pode ir a 120 km/h”.