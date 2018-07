A primeira intervenção do PSD no debate do estado da Nação na Assembleia da República coube, não ao líder parlamentar, mas ao vice-presidente da bancada Adão Silva, que se centrou quase exclusivamente na área da saúde e acusou António Costa de não falar “para o país real, para as pessoas reais”.

“Acho estranho que não ache que falamos de pessoas quando falo das 80 mil pessoas que saíram da pobreza desde que deixaram o Governo, estranho que não perceba que falamos de pessoas quando falamos dos 300 mil novos postos de trabalho criados”, respondeu o primeiro-ministro, António Costa, acrescentando que “também são pessoas” os novos 7.900 profissionais contratados para o setor da saúde pelo atual Governo.

Adão Silva confrontou Costa com uma descida de 52 milhões de euros de investimento na área da saúde entre 2015 e 2017, mas o primeiro-ministro respondeu com a queda da despesa do Estado com saúde de 6,9 para 5,9 do Produto Interno Bruto (PIB) entre 2011 e 2015, anos do executivo PSD/CDS-PP.

Desafiado a concretizar se o Governo vai avançar com a transferência do Infarmed para o Porto – cuja forma de anúncio o primeiro-ministro chegou a classificar de “inábil”, António Costa respondeu que essa continua a ser a intenção do Governo.

“É nossa intenção que o Infarmed seja mudado para o Porto, as condições da mudança foram avaliadas num relatório, quando tivermos a análise concluída, sem leviandade, tomaremos a decisão final, que, desejo, possa confirmar a nossa intenção”, afirmou.