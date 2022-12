Numa conferência de imprensa em Buffalo, a cidade do estado de Nova Iorque mais castigada pela neve e as baixas temperaturas, Kathy Hochul, citada pela agência EFE, salientou a importância desta medida, para enfrentar os custos e gastros provocados pela tempestade, que provocou meia centena de mortos em todos os Estados Unidos.

A governadora acrescentou que, embora a situação tenha melhorado, ainda se espera que caiam entre 15 e 30 centímetros de neve no sul do condado de Erie, cuja capital é Buffalo.

“A situação não é tão má como nos dois últimos dias, mas continua a ser perigosa para se estar na rua. Fiquem em casa amanhã”, afirmou Kathy Hochul.

De acordo com as autoridades locais, hoje havia 12 mil casas sem eletricidade em Buffalo, onde quatro subestações elétricas ficaram com danos devido à passagem da tempestade.

Segundo o autarca de Buffalo, Byron Brown, tem havido saques na cidade, onde foram detidas algumas pessoas.

Os meios de comunicação social locais reportam 27 mortos no estado de Nova Iorque, 18 dos quais em Buffalo.

As temperaturas muito abaixo do normal para a época que atingiram todos os estados norte-americanos vão manter-se durante toda a semana, obrigando ao cancelamento de voos e deixando as estradas extremamente perigosas para circulação, além de terem levado a um corte de energia em quase 1,7 milhões de casas e empresas.

Causada por uma frente fria ártica, a tempestade Elliot estende-se dos Grandes Lagos, perto do Canadá, até ao Rio Grande, ao longo da fronteira com o México, afetando cerca de 60% da população dos Estados Unidos.

Hoje, a temperatura continuou muito fria em grande parte do leste dos Estados Unidos, mas “verifica-se uma tendência de moderação a partir de terça-feira”, avançou o Serviço Nacional de Meteorologia.

Segundo este serviço, ainda “é perigoso” viajar em algumas estradas, devido à neve, mas as condições deverão melhorar nos próximos dias.

Em várias cidades da costa leste e até no estado da Florida, conhecido pela temperatura amena, os termómetros marcaram mínimas que não eram atingidas desde há várias décadas.

A cidade de Nova Iorque alcançou uma temperatura mínima de -10,5° Celsius (C) no dia de Natal, o que não acontecia desde 1872, enquanto Washington, a capital dos EUA, esteve com -10°C naquele que foi o Natal mais frio desde 1983 e Tampa, na Florida, chegou a marcar temperaturas abaixo de zero, o que não acontecia desde 1966.