Além das vacinas disponíveis para administrar gratuitamente no SNS a pessoas nos grupos de risco (como idosos ou alguns doentes crónicos), haverá ainda mais de 600 mil doses nas farmácias e que podem ser compradas mediante receita médica.

Ao todo, Portugal terá cerca de dois milhões de doses de vacinas contra a gripe, que começam a estar disponíveis a partir de segunda-feira, sendo a quantidade que “se estima que seja a suficiente e necessária de acordo com o padrão em todo o mundo em termos de vacinação”.

As vacinas para as pessoas que não são dos grupos de risco, que têm a vacina gratuita no SNS, podem ser compradas nas farmácias mediante receita médica e com uma comparticipação de 37%.

No SNS a vacina é gratuita para os cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos, para pessoas residentes ou internadas em instituições, para pessoas com algumas doenças definidas, como doença pulmonar obstrutiva crónica, para profissionais de saúde do SNS e para os bombeiros.

A autoridade de saúde recomenda a vacinação aos profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados, incluindo os bombeiros, recordando que têm “maior probabilidade de exposição e de transmissão da gripe a pessoas com maior risco de complicações”.

Fora do grupo para vacinação gratuita mas em que a vacina é muito recomendada, estão por exemplo as grávidas ou as pessoas entre os 60 e os 64 anos.

Quanto às crianças, a diretora-geral da Saúde explica que a vacina só tem elevada recomendação quando há doença crónica associada, como diabetes ou asma.

Nas crianças saudáveis, apesar de vulneráveis à doença e de serem grandes transmissoras, a gripe tem geralmente um quadro benigno, segundo a diretora-geral da Saúde.