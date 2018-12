Os números foram avançados por José Luís Carneiro, durante o seminário "Prevenir e Proteger: Uma abordagem integrada dos conflitos e crises externos", no Museu do Oriente, em Lisboa.

O GEC, que integra a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, apoiou 92 situações de portugueses afetados por situações como acidentes, atentados, catástrofes naturais, assassinatos/óbitos e perturbações da ordem pública, entre outras.

No seu discurso, José Luís Carneiro lembrou a importância da aplicação "Registo Viajante", que é agora "um auxiliar importante no acompanhamento de portugueses no estrangeiro".

A aplicação permitiu ao Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) receber, desde janeiro de 2017, 24 mil registos de viagens de cidadãos portugueses no estrangeiro, a maioria em outros países europeus, seguindo-se o sudoeste asiático e o continente africano.

"Contudo, há, concomitantemente, um trabalho de apoio social, técnico e jurídico prestado pelos serviços de apoio consular e da emigração, como acontece com os cidadãos detidos no estrangeiro", sublinhou o secretário de Estado, que assinalou a detenção de 168 cidadãos nacionais no estrangeiro, em 2017.