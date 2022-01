De acordo com os cálculos hoje apresentados pelo Jornal de Notícias, o Estado vai pagar, pelo menos, 677 mil euros para reforçar as mesas dedicadas ao voto antecipado, prendendo-se este valor com o montante a pagar aos elementos que estarão nestas áreas nas secções de voto.

Estes valores significam um gasto até quatro vezes maior do que aquele despendido nas eleições presidenciais de 2021, quando foram alocados 175 mil euros. O aumento justifica-se com o pedido do Governo em duplicar o número de secções previstas nas zonas de voto, para assim possibilitar que 1,2 milhões de pessoas votem no próximo dia 23.

De acordo com o JN, se a estes 677 mil se somarem os custos habituais para manter as 13.821 mesas, o total cifrar-se-á em 4,6 milhões de euros.

Na segunda-feira, a ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, esteve a ouvir os partidos com assento parlamentar sobre as condições para o exercício do voto nas eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro.

Após as reuniões com a ministra, os partidos transmitiram aos jornalistas que o Governo pondera recomendar uma "janela horária" para a votação de quem está em isolamento.

Também em declarações aos jornalistas no final dos encontros, a ministra da Administração Interna adiantou que o voto antecipado em mobilidade nas legislativas está preparado para um milhão e 200 mil eleitores, através de 2.600 secções, que poderão ainda ser aumentadas.

Questionada sobre a possibilidade de o executivo recomendar que as pessoas confinadas votem num horário específico, a ministra respondeu apenas que o Governo aguarda o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR), mas mantém "inteira abertura a todas as soluções" que permitam que o maior número de pessoas consiga votar, "dentro do quadro legal vigente", que disse já não poder ser alterado.

A Lei Eleitoral para a Assembleia da República - que foi recentemente revista, em vários pontos, mas não neste - estabelece que as assembleias de voto se reúnem a partir das 08:00 em todo o território nacional e que a admissão de eleitores se faz até às 19 horas e depois desta hora apenas podem votar os eleitores presentes.