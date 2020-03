Numa conversa telefónica no domingo com Adel Abdel Mahdi, Pompeo sublinhou que os Estados Unidos “não tolerarão ataques e ameaças contra vidas norte-americanas” e “reiterou que o governo iraquiano deve defender os membros da coligação” anti-‘jihadista’ dirigida pelos EUA, segundo um comunicado divulgado hoje pelo Departamento de Estado.

O secretário de Estado disse ainda que “os grupos responsáveis pelos ataques deviam ser responsabilizados”.

A base de Taji, a norte de Bagdad e onde estão destacados militares da coligação internacional, foi visada por duas vezes a semana passada por “rockets”, que mataram na quarta-feira dois soldados norte-americanos e uma britânica e feriram no sábado três outros militares dos EUA e dois iraquianos.

Os ataques de uma amplitude rara relançaram o receio de uma escalada no Iraque e com o vizinho Irão, considerado habitualmente responsável por Washington de estar por trás dos disparos.

Desde o final de outubro, 23 ataques com “rockets” visaram interesses norte-americanos no Iraque e as fações armadas pró-Irão apelam regularmente para que os norte-americanos sejam expulsos do país.

Nenhum dos ataques com “rockets” foi reivindicado, mas os Estados Unidos acusam as Brigadas do Hezbollah, uma das fações pró-iranianas mais radicais do Iraque.