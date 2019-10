Em entrevista à agência Lusa, Salomé Pinho, investigadora e líder do grupo ‘Immunology, Cancer & GlycoMedicine’ do i3S explicou hoje que o projeto visa descobrir os “biomarcadores preditivos e causais” da Doença Inflamatória Intestinal e desenvolver novas estratégias de prevenção.

“Atualmente, não existe forma de prever a doença, não há forma de prever quem é que vai desenvolver a doença, e isso é o caráter mais inovador deste projeto”, salientou a investigadora.

A Doença Inflamatória Intestinal (Colite Ulcerosa e Doença de Crohn) é uma doença crónica do trato gastrointestinal que afeta sobretudo indivíduos jovens em idade ativa. Em Portugal, estima-se que cerca de 15 a 20 mil indivíduos sofram desta doença.

Contudo, uma vez que são ainda desconhecidas as “causas” desta doença, que afeta cerca de 2,5 milhões de pessoas na Europa, o objetivo dos investigadores do i3S passa por identificar as “assinaturas moleculares” que têm por base os açucares [glicanos] que estão associados ao desenvolvimento desta doença.

Os investigadores vão por isso analisar dados e amostras de sangue resultantes de avaliações e monitorizações clínicas de 600 militares da Marinha Norte-Americana, sendo que em alguns a doença desenvolveu-se de forma “severa” e noutros não foi diagnosticada.