Um jovem norte-americano foi detido esta quarta-feira pela polícia de Richardson, no estado do Texas, após ter sido detetado junto à escola secundária que frequentava com uma metralhadora AK-47 e uma réplica da semi-automática AR-15, revelaram as autoridades locais.

A detenção ocorreu um dia depois de um outro jovem texano ter morto 21 pessoas, incluindo 19 crianças, numa escola primária em Uvalde. O atirador tinha comprado duas armas semi-automáticas após fazer 18 anos.

Segundo a polícia de Richardson, o departamento recebeu uma denúncia telefónica acerca de um homem junto à escola secundária de Berkner com o que aparentava ser uma espingarda.

"Minutos após a chamada, vários operacionais de várias unidades do departamento da polícia de Richardson acorreram à Escola Secundária de Berkner e iniciaram uma busca e investigação acerca do incidente". Ao mesmo tempo, acrescenta a mesma fonte, "as escolas próximas foram notificadas da atividade policial".

O jovem acabou por ser detetado dentro do estabelecimento de ensino, embora sem armas. Segundo a polícia, contudo, foram encontradas num carro usado pelo suspeito duas espingardas.

A polícia conta que o jovem foi detido, acusado por porte ilegal de armas numa zona escolar sem armas.