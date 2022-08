Os Estados Unidos mataram o líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, depois de uma operação antiterrorista “bem-sucedida” durante o fim de semana no Afeganistão, segundo a Casa Branca e os ‘media’ norte-americanos.

Um alto funcionário do governo norte-americano revelou aos jornalistas que decorreu no fim de semana uma “operação antiterrorista contra um grande alvo da Al-Qaeda" no Afeganistão.

Segundo os ‘media’ norte-americanos, o alvo foi o líder da Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri.