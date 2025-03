O anúncio foi feito durante uma conferência de imprensa, na Câmara Municipal de Lisboa, depois de ter havido várias críticas ao abate de 25 jacarandás para a construção de um estacionamento subterrâneo na zona de Entrecampos, o que gerou revolta por parte da população.

"Não queremos perda de identidade e o jacarandá é a nossa identidade e património. Neste executivo, salvamos jacarandás", disse a vereadora do Urbanismo, Joana Almeida.

Embora tenha sido afixado nos jacarandás que iriam passar a existir 118 árvores naquele local, em vez das atuais 77. O aviso indicava ainda que aqueles jacarandás iam ser abatidos e substituídos por árvores de outra espécie, no entanto a diretora municipal dos Espaços Verdes, Catarina Freitas, admite ao SAPO24 que o aviso não foi "tão exato como deveria ter sido" e clarifica que vão ser plantados jacarandás, mas também pereiras.

Ainda assim, 20 jacarandás vão ser transplantados, com início já na próxima semana, e os outros 20 terão que ser abatidos porque, garante, apresentam "lesões, cavidades, inclinação ou podridão".

A vereadora afirmou que foi feita uma exigência, por parte da Câmara Municipal de Lisboa, ao Grupo Fidelidade, que já alterou o projeto para salvar mais jacarandás. Assim, vão ser plantados mais 200 jacarandás, que serão também financiados pela seguradora.

Na mesma conferência de imprensa em que o SAPO24 esteve presente, em resposta às perguntas da jornalista da TVI, a vereadora revelou que o parque de estacionamento não poderia ser feito noutro sítio, uma vez que estão condicionados pela hasta pública realizada pelo executivo anterior. Ainda assim, garante que este foi um trabalho aprovado em reunião de Câmara, sempre com os votos a favor do PS: "O PS tem estado sempre connosco neste projeto".

No âmbito do megaprojecto do Grupo Fidelidade, a Câmara Municipal anunciou ainda que estimam criar 700 fogos de habitação acessível, sendo que 400 já estão construídos. Além disso, o projeto criará também comércio local, uma creche e um jardim de infância, no que apelidam de "um novo bairro de Lisboa".

A vereadora, Joana Almeida, considera que a resposta para a petição que foi criada deve ser informação. Para que isso aconteça, a Câmara Municipal vai realizar 2 apresentações para o público no Centro de Informação Urbana de Lisboa, sexta-feira às 18h e quarta-feira, da próxima semana, às 17h30.