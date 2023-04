Temos sucesso porque nos esforçámos e, em consequência, merecemos? E, se essa premissa for verdadeira, significa que quem não alcança o sucesso é porque não se esforçou o suficiente, logo não mereceu?

Só estas duas perguntas dão, como se costuma dizer, pano para mangas para uma discussão. Se à mesa tivermos Michael J.Sandel, filósofo e professor americano que se tem notabilizado por questionar ideias que damos por adquiridas - como a meritocracia - menos de uma hora de entrevista é certamente pouco.

"A Tirania do Mérito" é o seu livro mais recente no qual propõe uma imersão nos últimos 40 anos de história, e, muito em concreto, na forma como a ideia de mérito dividiu a sociedade entre vencedores e perdedores, perdendo-se com isso uma visão partilhada sobre o bem comum.

Michael J. Sandel propõe um debate que não poupa populistas e liberais. Os primeiros por tirarem partido de uma sociedade com muitas pessoas ressentidas que sentem que foram deixadas para trás na narrativa de um mundo aberto e global, a quem oferecem como resposta uma sociedade marcada pela xenofobia e o preconceito.

Os segundos por se recusarem a ver os problemas das políticas que promoveram nos últimos 40 anos, preferindo depositar exclusivamente a origem do populismo na menor qualidade moral de pessoas anti-imigração, anti igualdade de género e de orientação sexual. "Interpretar o populismo como malévolo contra imigrantes e comunidades étnicas é uma forma de as elites se desculparem pelas desigualdades", escreve.

O choque destes dois mundos - o que promove o populismo e o que defende a globalização como resposta universal - criou as condições para "um fracasso político de proporções históricas", defende Michael J. Sandel.

Ultrapassar esse fracasso, implica dar resposta a dois aspetos que alimentam o populismo: a forma meritocrática de definir vencedores e perdedores e a forma tecnocrática de formular o bem comum.

O problema nas nossas sociedades com o mérito não é só salários, mas também - talvez mais - estima social. Uma ferida mais profunda que se revela não apenas na forma como certas atividades são valorizadas e outras são menospezadas ou invisíveis na maior parte do tempo, independentemente do seu contributo para a nossa vida em comum.

"Outra maneira de pensar nisso é olhando para o que aconteceu durante a pandemia. Aqueles de nós que tiveram o luxo de trabalhar em casa, não puderam deixar de perceber o quanto dependemos de trabalhadores que geralmente ignoramos, incluindo pessoas que fazem entregas, trabalhadores de armazéns, funcionários de supermercados, cuidadores ao domicílio e trabalhadores em creches. Esses não são os trabalhadores mais bem pagos ou mais honrados em nossa sociedade, mas por um breve momento foram valorizados."

É por isso que à suposta igualdade de oportunidades que deixa cada um a contas com a sua sorte em função da sua capacidade e esforço, Michale J. Sandel propõe uma outra premissa: a de igualdade de condições.

"A democracia não exige igualdade perfeita. Não exige que todos tenham a mesma quantidade de rendimento e riqueza. O que exige? Espaços comuns e lugares públicos dentro da sociedade civil que reunam as pessoas através das diferenças".

Esta quinta-feira, 27 de abril, Michael Sandel vem a Portugal e dará uma conferência Fundação Calouste Gulbenkian, a convite do Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal (IDEFF) da Faculdade de Direito de Lisboa.

Como é que define o mérito?

Existem duas definições. Uma definição é ser qualificado para uma posição ou papel social, ou uma recompensa de algum tipo. O segundo aspecto do mérito é o merecimento. A meritocracia é uma forma de organizar benefícios e responsabilidades, recompensas que correspondem ao que as pessoas merecem. Mérito é em parte sobre adequação ao papel social, ser bem qualificado, e é em parte sobre quem merece o quê.

No seu livro, escreve que os debates públicos não são sobre meritocracia, mas sim sobre como alcançá-la. Como é que, nas últimas décadas, a meritocracia se tornou um tipo de valor absoluto que ninguém questiona?

Em parte chegámos aqui, porque a meritocracia parece ser o princípio da justiça, uma maneira de dar a todos a chance de ascender ou ter sucesso, independentemente de sua origem, independentemente de sua classe social, origem familiar, raça, género, etnia, orientação sexual. É por isso que associamos a meritocracia com a igualdade de oportunidades, que é um importante princípio de justiça.

Mas o que não debatemos diretamente é o segundo aspeto da meritocracia, o merecimento. Aqueles que alcançam o topo merecem seu sucesso, porque o princípio básico da meritocracia diz que, na medida em que as condições são iguais, os vencedores merecem suas conquistas. Conquistaram-nas, merecem-nas.

O apelo da meritocracia é a primeira parte: tentar criar condições iguais, que ainda não alcançámos, é claro. E grande parte dos nossos debates políticos tendem a ser sobre o que conta como igualdade de oportunidades.

Ninguém argumenta contra a igualdade de oportunidades, embora diferentes pessoas tenham diferentes ideias do que isso exige na prática. O que não estamos a debater e o que estou a tentar chamar a atenção no meu livro “A Tirania do Mérito” é para essa segunda questão sobre se o nosso sucesso é resultado do nosso próprio esforço, a medida do nosso mérito e se, portanto, os bem-sucedidos merecem a totalidade dos benefícios que o mercado lhes concede.

Também escreve sobre os pais e a maneira como olham hoje para os filhos e como têm medo que sejam mal-sucedidos se não fizerem parte de uma elite, se forem simplesmente da classe média. Há 30 ou 40 anos, isso não seria um problema, mas hoje é. Isso também é sobre mérito ou é apenas sobre desigualdade?

A desigualdade é uma grande parte disso, porque, à medida que os degraus da escada se distanciam cada vez mais, isso importa mais. E é mais importante para os pais serem capazes de equipar os filhos para subir aos degraus mais altos da escada. Se os degraus da escada estiverem mais próximos, se a desigualdade for menos severa, então a posição que ocupamos importa um pouco menos.

Mas o que temos visto nas últimas décadas com o aumento da desigualdade é que muito mais ênfase e pressão têm sido colocadas nos pais para preparar seus filhos para competir pela admissão nas melhores universidades, na esperança de que isso lhes permita competir efetivamente pelos degraus mais altos da escada. Portanto, a desigualdade é uma grande parte disso.

À medida que a desigualdade cresceu, a pressão que os pais sentem a necessidade de impor aos filhos também cresceu.

Um segundo aspeto, que está relacionado à desigualdade, mas que se refere especificamente à meritocracia, é que, à medida que a desigualdade se aprofundou, vimos uma mudança nas atitudes em relação ao sucesso. Aqueles que alcançam o topo passaram a acreditar que o seu sucesso é mérito próprio e, por inerência, que aqueles que enfrentam dificuldades, os que ficam para trás, também merecem seu destino. É aí que surge a tendência de as classes profissionais, com boa educação e credenciais, desprezarem aqueles que são cabeleireiros ou canalizadores ou eletricistas e que não têm diploma universitário. Ou seja, é em parte a desigualdade, mas também são as atitudes em relação ao sucesso, e isso tem a ver com o que eu chamo de tirania do mérito. É o lado sombrio da meritocracia.

Como é que descreve esse lado sombrio?

É a tendência das elites de olhar com desdém para aqueles sem diploma universitário e para os empregos associados a isso. E isso também tem a ver com a dignidade do trabalho. A dignidade do trabalho realizado por aqueles com credenciais profissionais tende a ser desvalorizada. Este é outro aspeto pelo qual os pais sentem tanta pressão. Tem a ver com questões sociais e acrescentaria que tem a ver não apenas com a desigualdade de rendimento e riqueza, mas também com as desigualdades de reconhecimento e estima social.

É provavelmente por isso que também há cada vez mais pessoas a ingressar nas universidades, mas isso não está a mudar o elevador social. Há quem defina que o sucesso não é sobre o que se sabe (o conhecimento), mas sim sobre quem se conhece, ou seja, os contactos sociais.

Isso é algo que me preocupa. À medida que o papel do ensino superior mudou e foi desfigurado, até corrompido pelas pressões meritocráticas, nós transformámos o ensino superior em máquinas de seleção para uma sociedade meritocrática orientada pelo mercado e também um reflexo disso. As universidades tornaram-se as instituições que definem o mérito e distribuem e conferem as credenciais que uma meritocracia orientada pelo mercado recompensa.

Isso levou as universidades e os estudantes que as frequentam a dar cada vez mais ênfase aos aspectos de networking da vida universitária, em vez dos aspectos educacionais. Quem você conhece na universidade e a sua capacidade de fazer networking de forma eficaz desempenha realmente um papel importante no acesso a posições profissionais, empregos bem remunerados e assim por diante. E de certa forma, isso torna as universidades mais importantes.

Mas também nos distrai nas universidades dos bens e valores intrínsecos do ensino superior. Que não se trata de networking e produção de credenciais, o objetivo fundamental do ensino superior deve ser ensinar e aprender e cultivar o amor pelo conhecimento e a capacidade de raciocinar juntos, aprender juntos, argumentar juntos e ouvir-nos uns aos outros. Esses são valores intelectuais, morais e cívicos intrínsecos, propósitos do ensino superior. Que, na minha opinião, estão cada vez mais ofuscados pelos aspectos de networking e credenciais que referiu.

créditos: DR

Fala do mérito associado aos mais capazes ou mais inteligentes e questiona se é efetivamente mérito. Dei comigo a pensar numa analogia com as nossas características físicas. Por exemplo, não posso fazer nada para ser mais alta, mas posso fazer algo para ser mais magra ou mais gorda, dependendo do caso. É justo fazer um paralelo com o mérito associado, por exemplo, à inteligência? Ou os mais inteligentes são de facto apenas mais altos?

Depende do que se entende por inteligência, mas, em geral, eu diria que é como ser mais alto e isso não significa que os alunos não devam estudar e tentar cultivar as suas aptidões e talentos intelectuais. Isso é importante. Não posso mudar minha altura, mas posso talvez treinar para ser um bom jogador de basquete. Posso praticar as competências que o basquete exige, mesmo não sendo alto. O que não posso mudar.

Não acho que as pessoas que são intelectualmente talentosas sejam mais merecedoras desses dons intelectuais do que as pessoas que são altas são merecedoras da vantagem que a altura lhes dá no basquete. Em ambos os casos, é uma questão de sorte, contingência e as sociedades têm que debater e decidir quais recompensas devem ser associadas aos benefícios de ser mais alto ou mais intelectualmente capaz. Isso não é fixo. Isso não é dado pela natureza. Acho que é um erro pensar na altura ou na inteligência como algo moralmente merecido, e por isso é um erro supor que os benefícios decorrentes de ser alto ou inteligente são coisas que merecemos.

Olhando para a política. Defende que o problema com o mérito nas nossas sociedades não é apenas sobre salários e empregos, mas também - e talvez ainda mais - sobre a estima social que, na sua opinião, é a base do ressentimento e provavelmente também do populismo. Se os salários fossem melhores, o ressentimento desapareceria?

A raiva e o ressentimento não desapareceriam, mas seriam diminuídos em certa medida. Se o ressentimento desapareceria ou seria substancialmente reduzido, dependeria de salários mais elevados corresponderem também a um maior reconhecimento e estima social. E às vezes andam juntos. Às vezes, empregos com salários mais altos conquistam mais reconhecimento e estima social, em parte porque o pagamento é maior e isso significa a importância da contribuição para a economia e o bem comum.

Noutros casos, há uma enorme distorção ou discrepância entre o dinheiro que as pessoas ganham e o valor da sua contribuição. E é quando o sentimento de ressentimento é maior e mais justificado. O que vimos nas últimas quatro décadas não são apenas salários estagnados e crescente desigualdade, mas também vimos recompensas cada vez maiores pagas àqueles cujo papel na economia e cuja contribuição para o bem comum é duvidosa, no mínimo.

Por exemplo, pessoas na indústria financeira, gestores de hedge funds que ganham centenas de milhões de dólares, mesmo provocando uma crise financeira global. Enquanto isso, o salário dos trabalhadores de cuidados médicos, enfermeiros, etc, em muitos países, estagna. Isto não é apenas a desigualdade económica, é também o que essa desigualdade diz sobre o que valorizamos.

É por isso que não acho que o sentimento de queixa desapareceria, a menos que melhores salários correspondessem também a um maior sentido de honra, reconhecimento, prestígio e estima. Outra maneira de pensar nisso é olhando para o que aconteceu durante a pandemia. Aqueles de nós que tiveram o luxo de trabalhar em casa não puderam deixar de perceber o quanto dependemos de trabalhadores que geralmente ignoramos, incluindo pessoas que fazem entregas, trabalhadores de armazéns, funcionários de supermercados, cuidadores ao domicílio e trabalhadores em creches. Esses não são os trabalhadores mais bem pagos ou mais honrados em nossa sociedade, mas por um breve momento foram valorizados.

Durante a pandemia, nós os celebrámos como trabalhadores essenciais, como trabalhadores-chave. E houve um momento, uma oportunidade de usar essa celebração, apreciação e reconhecimento como base para aumentar os salários e recompensas associados a esses empregos.

Mas não aconteceu.

Não aconteceu, mas o que isso sugere, a moral da história, parece-me, é que facilmente caímos na suposição de que o dinheiro que as pessoas ganham é a verdadeira medida de sua contribuição para o bem comum. A pandemia ensinou-nos o contrário, mas esquecemos essa lição muito rapidamente. Voltamos àquela velha suposição.

O que eu estou realmente a questionar na “A Tirania do Mérito” é essa suposição e reconhecer que o dinheiro que as pessoas ganham não é a verdadeira medida do valor de sua contribuição para a economia ou para o bem comum.

Isso significa que nós, como cidadãos democráticos, temos que ter um debate público e aberto, embora possa ser complicado, sobre o que realmente conta como uma contribuição valiosa para o bem comum e como reconfigurar a economia de uma maneira que crie um melhor alinhamento entre contribuição e recompensa.

Que tipo de ações podem decorrer daí?

Pode significar taxar os gestores daqueles hedge funds e criar um imposto sobre transações financeiras e várias outras medidas, e talvez reduzir os impostos sobre os ordenados como uma maneira de sinalizar concretamente uma reorientação sobre o que realmente conta como valioso. Ou outra política muito concreta que poderíamos debater nestes termos: por que é que, na maioria dos países, certamente nos EUA, mas em muitos outros países, a taxa de imposto sobre o trabalho é, na verdade, maior do que a taxa de imposto sobre o rendimento não salarial de dividendos, juros e ganhos de capital?

Deveríamos ter um debate público agora. O argumento padrão para isso é que fornece um incentivo ao investimento. Deveríamos ter um debate público sobre o que isso diz sobre as contribuições que valorizamos e se realmente acreditamos na dignidade do trabalho, então essa é a reorientação.

Considera que ver o populismo como algo malicioso e ignorante contra, principalmente, imigrantes e minorias étnicas, é também, ou é principalmente, uma maneira de a elite desculpar as políticas de desigualdade que criaram. Não acha que Trump e Brexit, dois fenómenos recentes na política, deveriam ter sido suficientes para corrigir isso? E se não, porquê?

Deveria ter sido. Mas não foi. E isso aconteceu porque a elite conseguiu descrever a reação populista como sendo motivada apenas ou principalmente por xenofobia, racismo e sentimento anti-imigrante.

Há um elemento de verdade nisso, porque certamente a política de Trump incluía apelos racistas e incitava ao medo e ressentimento xenófobo, é certamente uma dimensão da política dele e de alguns líderes populistas de direita na Europa. Isso é inegável.

Mas é um erro concentrarmo-nos apenas nesse aspeto da reação populista, porque isso impede que as elites liberais se envolvam num tipo de autorreflexão crítica que levaria à reconsideração das políticas que adotaram e da retórica política que promoveram, contribuindo para esses ressentimentos.

Isso inclui a adesão a uma espécie de fé no mercado neoliberal durante aproximadamente quatro décadas a dizer às pessoas que ficaram para trás: "Se querem competir e vencer na economia global, vão para a universidade. O que ganha vai depender do que aprende. Pode conseguir se tentar."

Havia um insulto implícito nesse conselho, e as elites liberais não perceberam esse insulto.

Qual é o insulto?

O insulto é o seguinte: "Se não está a prosperar na nova economia, a falha deve ser sua culpa, não é culpa das políticas que promovemos durante quatro décadas".

Parte do que espero contribuir com o livro A Tirania do Mérito é uma reconsideração das políticas e da retórica que as elites liberais promoveram, contribuindo para a raiva, o ressentimento e o sentimento de injustiça além do inegável racismo e xenofobia que os populistas exploram.

Diz também que o mérito não é o único problema e que e para pessoas que se veem como progressistas e cosmopolitas, não há esquerda e direita. Não há ideologia, mas sim um mundo aberto e um mundo fechado. Qual é a maneira de olhar para o que acreditamos ser o bem comum em nossas sociedades ocidentais versus o bem comum nos países em desenvolvimento. Milhões de pessoas na Ásia, na África ou na América Latina, estão a sair da pobreza também por causa da globalização; em algumas décadas, provavelmente terão os mesmos problemas do mundo ocidental, mas agora é difícil dizer-lhes que a globalização não ajudou.

Bem, é certamente verdade que na China, nestas décadas de globalização, centenas de milhões de pessoas saíram da pobreza. Mas esse foi um dos benefícios da globalização. Deixe-me dizer duas coisas. Primeiro, parte do sucesso económico chinês depende de a China violar as regras. Eles não seguiram as regras da ortodoxia económica neoliberal: tiveram enormes subsídios estatais, investimentos públicos maciços, restringiram o consumo interno, tinham leis restritivas de câmbio.

Vale a pena notar que admitir a China na Organização Mundial de Comércio, as políticas comerciais do ocidente e a transferência de empregos do ocidente ajudaram a tirar centenas de milhões de pessoas da pobreza, mas junto com isso teve lugar um capitalismo estatal muito direcionado e investimento público na China contrário a todas as ortodoxias neoliberais.

Quando diz que o problema não é só o mérito, refere-se à tecnocracia.

É uma resposta mais ampla sobre tecnocracia e bem comum. E aqui acho que precisamos olhar para a política das democracias ocidentais durante este período em que uma concepção política neoliberal orientada para o mercado passou a predominar.

Entre os partidos de centro-direita e centro-esquerda, os cidadãos democráticos perderam a capacidade de raciocinar juntos e ter alguma influência sobre o bem comum. A política tecnocrática implica que especialistas e, especialistas económicos em particular, devem decidir questões fundamentais de política.

Esse tipo de política cria um vácuo moral. Cria um discurso público vazio e oco, que é profundamente frustrante para os cidadãos democráticos que desejam que a política seja sobre grandes questões, que querem ter uma palavra significativa na configuração da economia, por exemplo, e no que conta como uma contribuição valiosa para o bem comum.

A verdadeira falha da política convencional durante este período foi criar e esvaziar os termos do discurso público, tornar a política cada vez mais tecnocrática. Agir como se fosse possível terceirizar questões morais e cívicas controversas para os mercados, incluindo questões sobre o que conta como uma contribuição valiosa para a economia.

Terceirizámos o nosso julgamento moral aos mercados durante este período.

Esse foi o efeito corrosivo de uma espécie de concepção tecnocrática do discurso público, mas não pode ser sustentado porque mais cedo ou mais tarde os cidadãos vão querer poder ter uma palavra nas grandes questões sobre a economia e a vida social que moldam suas próprias vidas.

O que devemos uns aos outros? Como cidadãos, como companheiros? Como podemos configurar a economia para honrar a dignidade do trabalho? O que conta como uma contribuição valiosa para o bem comum e como deve ser recompensada?

Se o discurso público não cria espaço para essas questões e debates, mais cedo ou mais tarde, os cidadãos vão sentir-se desamparados e desrespeitados. E o sentimento de queixa vai acumular-se, como se acumulou ao longo destas quatro décadas e não apenas entre aqueles cujos salários estagnaram, mas entre todos os que se sentiram desamparados por um tipo de política puramente tecnocrática.

É isso que ainda estamos a lutar para superar, porque a vida pública não pode existir por muito tempo como um vazio moral vazio. Mais cedo ou mais tarde, esse vácuo moral será preenchido.

E quando isso acontecer, pode ser preenchido por um nacionalismo extremo como uma fonte de significado ou várias formas de fundamentalismo. É isso que estamos a ver hoje na reação populista e na tentativa de preencher um espaço público vazio. Muitas vezes isso assume uma forma sombria e perigosa, mas a solução não é recuar para um tipo de política tecnocrática supostamente neutra em termos de valores.

A solução é um discurso público democrático moralmente mais robusto do que uma concepção tecnocrática neoliberal de política oferece.

Num dos capítulos, escreve que "atualmente vemos o sucesso como os puritanos viam a salvação". Sucesso e dinheiro são uma espécie de religião diferente que salva as pessoas do caos e da pobreza, mas também dá sentido ao mundo? Isso também não era, em certa medida, o sonho americano: ser responsável pelo próprio sucesso, salvando-se e à família?

O sonho americano, como muitos dos conceitos que discutimos, está aberto a interpretações conflitantes e há pelo menos duas interpretações do sonho americano que podem estar em certa tensão. Uma é a familiar que você mencionou. Muitas vezes, assumimos que o sonho americano é sobre mobilidade ascendente individual através do trabalho árduo. “Pode conseguir se tentar”. Todos devem poder ascender até onde seus esforços e talentos os levarem. Esta é a versão do sonho americano que políticos de todo o espectro político expressaram nas últimas décadas.

Mas a mobilidade ascendente individual por meio da educação superior é uma noção muito restrita do sonho americano. O termo sonho americano foi realmente cunhado na década de 1930 por um autor que falou um pouco sobre a capacidade de ascender com base na igualdade de oportunidades. Para ele, o sonho americano não era apenas sobre mobilidade individual; também era sobre criar uma ampla igualdade democrática de condições. Reunindo pessoas de diferentes classes e origens étnicas, raciais e religiosas num espaço público compartilhado, em espaços comuns que atuam como instituições de mistura de classes. Esse é um ideal de mistura de classes e de uma igualdade democrática de condição na vida pública e afastámo-nos cada vez mais disso. A ideia de mobilidade ascendente individual por meio da educação superior afastou-nos disso, assim como as crescentes desigualdades do nosso tempo.

O que defendo é uma concepção mais ampla e mais generosa do sonho americano. Não é apenas sobre ascensão individual, mas também sobre uma ampla igualdade democrática de condições que une as pessoas no decorrer de suas vidas quotidianas, independentemente das diferenças de classe, raça, género e etnia, para compartilhar uma vida comum.

Porque é isso que nos permite negociar e conviver com nossas diferenças, e isso, no final,, é como passamos a preocupar-nos com o bem comum.

Nas últimas décadas, temos discutido não a igualdade de condições que propõe, mas a igualdade de oportunidades. Uma vida pública “menos amarga e mais generosa”, como propõe no fim do livro, não é uma espécie de utopia?

Acho que é possível desde que não entendamos mal o que queremos dizer com isso e aspiremos a uma igualdade democrática de condição. A democracia não exige igualdade perfeita. Não exige que todos tenham a mesma quantidade de rendimento e riqueza.

O que exige? Espaços comuns e lugares públicos dentro da sociedade civil que reunam as pessoas através das diferenças. De classe, etnia e origem social. E isso depende da construção de instituições dentro da sociedade civil que sejam misturadoras de classes, as escolas públicas são um exemplo importante. Para que todos, ricos e pobres, queiram enviar os filhos para lá. Da mesma forma, centros comunitários, centros culturais, instalações recreativas, bibliotecas para construir a esfera pública, para criar espaços públicos que aproximam as pessoas no decorrer normal de suas vidas e uma ampla difusão do acesso à aprendizagem e à cultura que não está simplesmente disponível para aqueles que vão para as universidades, mas para as pessoas em toda a sociedade, com ou sem diploma universitário. Da academia para sindicatos, centros comunitários, comunidades religiosas, todos os lugares onde as pessoas se reúnem e discutem, debatem e aprendem.

Não acho que seja uma utopia. É simplesmente tentar reconstruir a infraestrutura cívica, podemos chamar-lhe uma vida pública partilhada.