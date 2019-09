O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues (2-D) acompanhado pela presidente da câmara municipal do Marco de Canaveses, Cristina Vieira (1-D), secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão (2-E), e do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo (1-E), discursa na abertura do ano letivo da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses (EPAMAC) em Marco de Canaveses, 10 de setembro de 2019. OCTÁVIO PASSOS / LUSA

© 2019 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.