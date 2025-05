O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e a Ministra da Saúde, Mónica García, consideraram esta segunda-feira que os produtos óticos não devem ser um artigo de luxo e devem ser acessíveis gratuitamente a todas as crianças com menos de 16 anos, pelo que vai ser atribuída uma ajuda de 100€ para esse efeito.

Segundo o El País, durante o próximo ano letivo, serão financiados os óculos e as lentes de contacto das crianças e adolescentes abaixo desta idade. O valor é atribuído independentemente do rendimento familiar.

Um estudo da associação Visión y Vida revelou que, em 2024, mais de 721 mil crianças em Espanha não teriam acesso a cuidados oftalmológicos devido a problemas financeiros das suas famílias.

"Trinta por cento do abandono escolar está relacionado com a deficiência visual", explicou Sánchez, que defende que a medida "é mais um passo para melhorar a qualidade de vida das nossas crianças e jovens. Significa ter uma visão para o futuro, promover a coesão social e a igualdade de oportunidades".

"O direito a ver bem não conhece receitas. É um plano de saúde visual, mas também de justiça. Nunca mais uma criança terá de fechar os olhos para olhar para o quadro ou prolongar a vida dos seus óculos", notou ainda.