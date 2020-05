O parlamento espanhol aprovou na quarta-feira o prolongamento por mais duas semanas, até 23 de maio, do estado de emergência, em vigor desde 15 de março no país, com o objetivo de lutar contra o novo coronavírus.

Apesar desta renovação do estado de emergência, algumas zonas do país entram na segunda-feira na fase 1 do desconfinamento.

Onze comunidades autónomas (como por exemplo Galiza, Astúrias ou País Basco), a par da cidade de Ceuta e Melilla, passam na segunda-feira para a fase 1, enquanto as restantes irão fazê-lo parcialmente, exceto a capital Madrid, que irá permanecer na fase 0.

O plano do governo inclui quatro etapas de alívio gradual de restrições, até ao “novo normal”