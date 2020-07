Nas últimas semanas, várias estátuas foram vandalizadas na Dinamarca, incluindo a de um missionário dinamarquês na Gronelândia, Hans Egede, que participou na colonização daquela ilha no Ártico no século XVIII, mas também as representações do líder indiano Mahatma Gandhi e do rei dinamarquês Christian IV.

A estátua da "Pequena Sereia” já foi vandalizada várias vezes.

A cabeça da estátua já foi roubada duas vezes (em 1964 e em 1998) e um dos seus braços também já foi cortado, em 1984.

Em 2017, a estátua foi pintada com tinta vermelha, numa ação atribuída a um grupo defensor dos direitos dos animais.

Em janeiro passado, a figura surgiu com uma frase grafitada alusiva ao movimento pró-democracia em Hong Kong.

A inscrição “Free Hong Kong" (na tradução em português, "Libertem Hong Kong") surgiu escrita em vermelho na pedra onde está sentada a figura de bronze.