A estátua que reproduz a famosa foto do marinheiro George Mendonsa a beijar a enfermeira Greta Zimmer Friedman, na Times Square de Nova Iorque para celebrar o fim da Segunda Guerra Mundial, foi vandalizada com a frase #MeToo pintada com spray vermelho, entretanto removida. Este ato terá ocorrido um dia depois de Mendonsa falecer.

O "graffiti" cobre a perna esquerda da mulher que está a ser beijada, do tornozelo ao joelho, informou a polícia de Sarasota, Flórida, cidade onde a estátua está exposta.

Acredita-se que o vandalismo tenha sido cometido na segunda-feira, um dia após a morte do icónico marinheiro George Mendonsa, aos 95 anos.

Nessa imagem, registada pelo fotógrafo Alfred Eisenstaedt para a revista Life, Mendonsa é visto debruçado sobre a mulher a quem está a beijar e que usa um uniforme branco de enfermeira.

Mendonsa, que esteve mobilizado no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, estava de férias quando a fotografia foi tirada.

Eisenstaedt descreveu ter visto como o marinheiro correu pela rua e agarrou a primeira mulher que encontrou para beijar. "Corri à frente dele com a minha Leica a olhar por cima do meu ombro, mas nenhuma das fotos possíveis me satisfazia", escreveu em "Eisenstaedt on Eisenstaedt". "De repente, vi alguém a agarrar algo branco. Virei-me e disparei no momento em que o marinheiro beijou a enfermeira. Se ela estivesse vestida de preto, nunca teria tirado a foto."

Entendido como um momento de êxtase por parte de Mendonsa durante décadas, símbolo da alegria pelo fim da Guerra, o beijo tem sido escrutinado nos últimos anos como uma demonstração de assédio e agressão sexual por não ter sido consentido por Greta Zimmer Friedman.

Numa entrevista à CNN em 2005, Mendonsa admitiu estar bêbado no rescaldo da rendição do Japão e que quando chegou a Times Square, viu a enfermeira e "foi puro instinto, creio." Da parte de Friedman, a enfermeira disse numa entrevista do mesmo ano que o beijo não foi consensual, mas que não o levou a mal por considerar um "ato jubilante".

O movimento #MeToo surgiu em defesa das vítimas de abuso sexual, assédio e abuso.

A polícia de Sarasota disse que não há videovigilância na área onde ocorreu o vandalismo nem testemunhas, mas a frase já foi removida da estátua, tendo tido um custo avaliado de 1.000 dólares.

Segundo anunciou a sua filha ao diário Providence Journal, George Mendonsa teve um derrame no domingo, 17 de fevereiro, depois de sofrer uma queda no lar onde vivia em Middletown, Rhode Island.