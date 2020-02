Em vésperas de carnaval, a PSP utilizou o Facebook para deixar um alerta: "os artigos de pirotecnia são perigosos!"

Desta vez, a PSP optou por partilhar notícias de situações com petardos que tiveram um desfecho infeliz.

Num dos casos pode ler-se que "sete pessoas, seis delas menores, sofreram ontem à noite ferimentos no rebentamento de um petardo, enquanto realizavam filmagens do acendimento do engenho pirotécnico, que julgavam ser uma tocha".

No outro recorte de jornal fica-se a saber que um homem de 18 anos ficou sem três dedos do pé direito devido ao rebentamento de um petardo quando se preparada para festejar a passagem de ano".

Assim, recomenda-se, em tempo de festa, cuidado redobrado com estes engenhos para que não se acabe mais cedo (e da pior forma) a folia.

Todos os trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços do Estado e nos institutos públicos terão tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval, no próximo dia 25.

Segundo o diploma, "é concedida tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado, sejam eles centrais ou desconcentrados, e nos institutos públicos, no dia 25 de fevereiro de 2020".

"Excetuam-se do disposto (...) os serviços e organismos que, por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento naquele período, em termos a definir pelo membro do Governo competente", lê-se no diploma.

Em relação a estas últimas situações de impedimento do gozo da tolerância de ponto por razões de interesse público na terça-feira de Carnaval, salienta-se no despacho que, "sem prejuízo da continuidade e da qualidade do serviço a prestar, os dirigentes máximos dos serviços e organismos referidos devem promover a equivalente dispensa do dever de assiduidade dos respetivos trabalhadores, em dia a fixar oportunamente".