A previsão é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que sublinha que será observado no dia de hoje "céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muito nublado no litoral Norte e Centro até ao meio da manhã".

Vai ainda acontecer uma "pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro e uma pequena subida da temperatura máxima, mais significativa no interior Centro e na região Sul".

Na capital o céu estará, em geral, limpo com uma "pequena descida da temperatura mínima".

Já na Invicta, o céu estará pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muito nublado até ao meio da manhã. Pode acontecer ainda uma "pequena descida da temperatura mínima", segundo o instituto.