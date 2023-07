Nas regiões norte e centro é esperado "céu em geral muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da tarde", a este fenómeno devem juntar-se "períodos de chuva fraca até ao início da tarde, em especial no litoral, e que será mais frequente no Minho e Douro Litoral". Pode ainda esperar-se alguma neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais bem como uma pequena subida da temperatura mínima no litoral e uma pequena descida da temperatura máxima no interior, segundo o IPMA.

Já na região Sul, o céu estará "pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muito nublado no litoral oeste e no Alto Alentejo até ao meio da tarde". Poderá acontecer "períodos de chuva fraca no litoral a norte do Cabo de Sines entre o meio da manhã e o início da tarde".

Na capital, serão observados "períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo a partir da tarde", podem ainda acontecer alguns "períodos de chuva fraca entre o meio da manhã e o início da tarde", além de uma pequena subida da temperatura mínima.

Na Invicta, o céu vai estar "em geral, muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir do início da tarde". Vão também existir "períodos de chuva fraca até ao início da tarde" com uma "pequena subida da temperatura mínima".