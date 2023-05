A campanha, que decorre presencialmente nos supermercados de todo o país e conta com cerca de 40 mil voluntários, tem o tema ‘Esperança’, para ajudar as famílias a “fazer frente às dificuldades económicas e sociais”, segundo um comunicado do Banco Alimentar.

Para além da campanha presencial no fim de semana, a recolha prosseguirá até 14 de maio através de vales disponíveis nos supermercados ou no canal ‘online’ www.alimentestaideia.pt.

Na nota, a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fomes, Isabel Jonet lembra que no ano passado, os 21 Bancos Alimentares ajudaram cerca de 400 mil pessoas com carências alimentares comprovadas.

“Este ano há muitas mais que carecem de ajuda. Com o aumento do custo de vida, temos visto os pedidos de ajuda aumentar, pelo que será necessário um esforço ainda maior para conseguirmos levar alimento a quem mais precisa”, sublinhou.

Os 21 Bancos Alimentares, em parceria com cerca de 2.600 instituições e entidades que atuam no terreno, distribuem diariamente bens alimentares a mais de 400 mil pessoas em Portugal.