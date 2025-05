Segundo avançou o responsável em conferência de imprensa, a autorização foi recebida hoje pelas Nações Unidas, que também vão poder recuperar os primeiros cinco camiões de ajuda humanitária enviados desde que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou que ia autorizar a entrada de uma “quantidade básica de alimentos” para evitar fome em Gaza.

Nenhuma ajuda humanitária foi autorizada a entrar no território palestiniano desde 2 de março, pelo que as agências da ONU e organizações não-governamentais (ONG) que trabalham em Gaza alertam, há várias semanas, para a escassez de alimentos, água potável, combustível e medicamentos no território palestiniano, em guerra há mais de 19 meses.