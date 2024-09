O anúncio foi feito pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, no final da reunião da bancada, dizendo que será uma proposta conjunta com o outro partido que apoia o Governo, o CDS-PP.

O líder parlamentar do PSD reagiu também esta manhã às críticas apontadas pela oposição à firmeza prometida pelo primeiro-ministro no combate aos incêndios e garantiu que este "não é um governo mole".

"Sobre as críticas que alguns partidos fizeram ao primeiro-ministro de populismo por ter dito que o governo teria 'mão forte' e porque o governo promoveu a criação de uma unidade junto da Polícia Judiciária para continuar a combater aqueles que usam a mão criminosa para incendiarem o país devo dizer que enquanto líder parlamentar lido bem com essas críticas", sublinhou.

Sobre a possível comissão parlamentar diz que "esta avaliação os portugueses estão a fazê-la ao momento", nomeadamente em relação às diferenças de atuação comparadas com o anterior executivo liderado por António Costa.