1. (Não) vai um cafézinho

As mudanças climáticas não serão apenas sentidas através de desastres naturais cada vez mais frequentes ou de temperaturas extremas. Em breve terão um impacto diário nas nossas vidas: nos alimentos.

Nos próximos anos, podemos deixar de ter acesso a produtos que já conhecemos e adoramos, como o chocolate, as bananas, o arroz, o café e as batatas.

Isto porque algumas culturas podem ser eliminadas completamente, enquanto outras tornar-se-ão raras e escassas, aumentando o preço de consumo.

Se ainda não está convencido de que precisamos agir, salvar alguns dos itens mais básicos da sua despensa é um bom motivo.

2. Gasolina ou gasóleo? Nenhum. Bruxelas já tem data para o fim da venda de carros com motor de combustão

O Parlamento Europeu aprovou uma proposta da Comissão que proíbe a venda de novos veículos com motor de combustão a partir de 2035, na prática só permitindo a venda de veículos novos elétricos.

A iniciativa hoje aprovada tem ainda de ser negociada com os Estados membros. Os países da UE deverão debater a sua posição sobre a descarbonização do setor automóvel no Conselho de Ministros do Ambiente no dia 29 no Luxemburgo.

O transporte é um dos maiores emissores de CO2 na UE, sendo os automóveis, só por si, responsáveis por 12% do total de emissões de gases com efeito de estufa. Em Portugal, é a maior fonte de emissões de gases com efeito de estufa, correspondendo à quase totalidade do setor dos transportes que em 2020 representou cerca de 25% do total, afirma a Zero no comunicado, acrescentando que o setor de transportes consome 65% do petróleo na Europa, quase todo importado.

“A Zero pede ao ministro do Ambiente e Ação Climática que apoie a confirmação da data final das vendas de novos motores de combustão” quando os ministros do Ambiente da União Europeia se reunirem, diz a Zero em comunicado.

Por cá: Portugal em seca severa. Há 90 anos que não vivíamos um maio tão quente

Quase todo o território de Portugal continental estava em seca severa no final de maio, o mais quente dos últimos 92 anos, de acordo com o Instituto português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O valor médio da temperatura média (19,19 graus Celsius) foi muito superior ao normal no período de referência (1971-2000), uma anomalia de +3,47 graus. Já o valor médio de temperatura máxima do ar (25,87 graus), foi no final de maio o mais alto desde 1931, com uma anomalia de +4,91 graus.

