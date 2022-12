Iniciativa do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a entrega de prémios, no valor de mil euros para cada selecionado, decorreu numa gala no Fórum Municipal Romeu Correia.

Dany Marques Ferreira venceu a categoria Arte Digital, com a obra “Plasticine”, e na arte urbana a galardoada foi Giulia Yoshimura Pestana, com o trabalho “Ruderal”.

Pedro Lobo, com “Kinky Ceramics”, foi o vencedor na área da cerâmica, e Mariana Guerreiro Ferreira (“Lessons in the Kitchen”) na categoria cinema, enquanto o prémio para a dança foi atribuído a Katarina Lanier (“Call Me Three Times”) e, na escultura, a vencedora foi Mab.ko, com a obra “Totem”.

Na área da fotografia, ganhou Guilherme Proença, com “Estudos sobre propriedade”, e na gastronomia, o vencedor foi Simão Jarro, com o trabalho “Atum na chapa acompanhado de um puré de batata-doce, cebolinhas caramelizadas e finalizado com um jus de cebola”.

Miguel Valente, com “Se calhar alguém já falou disto”, Clara Leitão, com “Lobacobra”, e Catarina Lobo Vasconcelos Letria, com “Toca-e-foge”, foram os galardoados nas categorias de humor, ilustração e literatura, respetivamente.

Carolina Duran, Leonardo Moura e Mafalda Fidalgo (“INTRA”) venceram a categoria de moda, assim como Jónatas Tota Pereira e Eu.Clides (“esquissofrénico”) na música, e na área da pintura, o prémio foi atribuído a Inês Nêves, com o trabalho “Ferida que dói e Ferida que não se sente”. No teatro, a vencedora foi a Naiana Soares Padial, com a obra “As vidas miúdas e outras insignificâncias”.

Nos últimos três dias, mais de 100 jovens artistas tiveram as suas obras em exposição no Fórum Municipal Romeu Correia e no Centro Cultural e Juvenil de Santo Amaro, em Almada.

Esta edição da Mostra Nacional de Jovens Criadores foi organizada, pela primeira vez, pelo Gerador, plataforma portuguesa independente de jornalismo, cultura e educação, numa parceria com a Câmara Municipal de Almada.

A artista plástica Joana Vasconcelos, os escritores Valter Hugo Mãe e Gonçalo M. Tavares, os estilistas António Tenente e Maria Gambina, e o compositor Manuel Durão, são alguns dos autores que venceram em edições anteriores.