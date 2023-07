Esta nova tecnologia de ressonância magnética em Portugal faz a sua estreia no Centro de Diagnóstico Integrado da Unilabs, no Porto.

"O nosso Centro de Diagnóstico Integrado no Porto, com sua IA única e diagnósticos integrados, amplia a capacidade e os tempos de resposta. Este equipamento garante diagnósticos mais rápidos, precisos e diferenciados para os pacientes, refletindo nosso forte compromisso em utilizar a tecnologia mais avançada disponível", afirma António Maia Gonçalves, diretor médico executivo da Unilabs Portugal, sublinhando que "representa a tecnologia ao serviço das equipes médicas, complementando os diagnósticos de maneira mais rigorosa e precisa".

De acordo com os especialistas, esta nova tecnologia apresenta uma interface inovadora e intuitiva, oferecendo qualidade de imagem excecional e eficiência técnica aprimorada. Apresenta ainda níveis reduzidos de ruído, durações de exame mais curtas e um diâmetro de abertura do equipamento maior com bobinas AIR de segunda geração, o conforto do paciente é priorizado e maximizado.

"O investimento de um milhão de euros neste equipamento inovador garante diagnósticos precisos, experiências inigualáveis para os pacientes e operações mais sustentáveis", defende o médico.

Outra inovação deste novo equipamento é a redução do consumo de energia, em mais de 10%, resultando em maior eficiência e sustentabilidade ambiental.

créditos: Unilabs

"A nossa equipa da GE Healthcare está imensamente orgulhosa de apresentar um equipamento pioneiro, o primeiro nesta categoria, com estes recursos inovadores em Portugal. Esta tecnologia de ponta vai melhorar significativamente o fluxo de trabalho e a tomada de decisões, mas acima de tudo vai melhorar os diagnósticos com suas poderosas ferramentas de Deep Learning, garantindo uma precisão incomparável. Estamos entusiasmados em contribuir para o avanço da saúde em Portugal por meio desta parceria notável com a Unilabs", acrescentou Rui Costa, diretor-geral da GE Healthcare Portugal.

Centro de Diagnóstico Integrado

Este Centro de Diagnóstico Integrado, com quase 5000 m2, foi inaugurado em abril deste ano, com capacidade para atender até 1.000 utentes por dia, com sete áreas clínicas especializadas distintas, num investimento de cerca de oito milhões de euros.

Atualmente, o espaço possui em operação a valência de análises clínicas, com acordo com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), acordos com seguradoras privadas e atendimento privado nas áreas de anatomia patológica, cardiologia, gastroenterologia e alguns exames de radiologia (ressonância magnética e ultrassonografia).

Já a partir de setembro, começarão a ser realizados os exames de radiologia restantes (raio-x, tomografia computadorizada, ortopantomografia, mamografia, densitometria), assim como meios complementares de diagnóstico e terapêutica em genética médica. Para o início de 2024 estão previstos estarem disponíveis exames de medicina nuclear.