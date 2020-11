Inicialmente, o gabinete do Secretário de Estado da Mobilidade e coordenador Regional Norte do covid-19, Eduardo Pinheiro, avançou à Lusa que a estrutura podia, a partir de 01 de novembro, começar a receber pessoas com teste negativo ao coronavírus que precisem de ser segregadas do núcleo familiar ou instituição, contudo, segundo Rui Moreira, a chave só foi entregue na quinta-feira ao município.

Na reunião do executivo municipal desta manhã, o autarca referiu que a estrutura estaria operacional a partir de terça-feira, contudo, o gabinete de comunicação indicou posteriormente que a mesma estará disponível esta semana, mas não já a partir de terça-feira.

O independente Rui Moreira esclareceu que para assegurar o cuidado destas pessoas foi contratada um Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) da cidade.

O autarca lamentou, contudo, que numa primeira fase, quando abordada, a Pousada da Juventude, designadamente a Movijovem que é um equipamento do Estado, tenha informado que a Câmara do Porto tinha de pagar renda pelas instalações.

"Quando a câmara de disponibiliza a substituir a Segurança Social, criar uma resposta para um número significativo de pessoas e depois ainda nos disseram que tínhamos de pagar renda, estamos conversados", disse.

Para manter a estrutura, o município vai disponibilizar uma verba mensal de 50 mil euros, num investimento global em seis meses de 300 mil euros.

