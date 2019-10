Numa nota publicada no seu portal, a FLUL anunciou a morte da estudante da licenciatura em Estudos Gerais, vítima de acidente.

Na nota, o diretor da FLUL, Miguel Tamen, manifestou, "em nome de toda a comunidade académica, o mais profundo pesar" pela morte da aluna e que a FLUL está “a prestar todas as diligências necessárias de apoio à família” da estudante.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, lamentou também a morte da estudante, natural de Alcobaça, distrito de Leiria.

Uma nota enviada à agência Lusa pelo gabinete deste ministério indica que a estudante estava, desde 20 de setembro, a frequentar a Faculdade de Artes da Charles University.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior expressou igualmente "as condolências à família da estudante".

À Lusa, fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas confirmou a morte da estudante, garantindo que a embaixada já falou com a família da portuguesa, a quem apresentou as suas condolências.

"A embaixada acompanhará o processo de transladação do corpo, disponibilizará os documentos necessários e prestará apoio à família nesta hora difícil, nomeadamente no contacto com as entidades checas", referiu a mesma fonte.