“Não votar é dar vantagem a quem tu não queres. Vota pelos teus direitos, vota pela humanidade, pela tua humanidade e pela tua vida”, diz Ayala Maia, estudante de psicologia, no vídeo publicado esta semana no ‘Youtube’.

A ideia partiu de duas jovens que fazem parte de duas das associações que apoiam a comunidade cigana e rapidamente foi colocada em prática.

“Achámos que isso iria também reforçar laços dentro da própria comunidade. Somos ciganos e somos cidadãos portugueses. É preciso que saibam que estamos aqui”, explicou Vanessa Lopes, uma das jovens que teve a ideia de fazer este vídeo, à Lusa.

As duas jovens aproveitaram, por isso, um encontro que aconteceu no passado sábado e que está relacionado com o Programa Operacional de Promoção da Educação (OPRE), uma parceria com a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), para gravarem o vídeo, uma vez que estavam presentes vários jovens.

“Nós temos um privilégio, que é o nosso direito de votar. Devemos mobilizar-nos neste momento que estamos a atravessar no país. Vota, porque o teu voto é importante”, continua a ouvir-se no vídeo, desta vez pela voz de Osvaldo Russo, estudante de direito.

À Lusa, Vanessa Lopes faz também referência ao momento atual que se vive no país, tendo em conta a mensagem que a extrema-direita, nomeadamente o Chega, passa sobre a comunidade cigana. “A partir do momento em que a comunidade cigana entra no discurso político, nós também ficamos mais atentos”, sublinhou.

Com este vídeo, as sete associações que apoiaram o projeto - Rizoma, Associação de Mulheres Ciganas Portuguesas, Costume Colossal, Sílaba Dinâmica, Ribalta Ambição, Letras Nómadas e Agarrar Exemplos - querem, além de promover o protagonismo da comunidade cigana, “dar força à participação cívica”, disse Vanessa Lopes.

“Muitas vezes somos tornados invisíveis e este vídeo serve também para mostrar a nossa representatividade. Ouvimos muitas vezes que os ciganos não estudam e isto vem contrariar essa ideia e narrativa”, acrescentou a jovem, apontando para os jovens que aparecem no vídeo e que frequentam o ensino superior.