As mesas espalhadas pelas faculdades e departamentos da Universidade de Coimbra vão estar abertas entre as 10:30 e as 18:30, sendo que a votação decorre também entre as 19:30 e as 00:00 na sala de estudo da Associação Académica de Coimbra, num referendo organizado pela Comissão Organizadora da Queima das Fitas (COQF), que propôs a abolição da garraiada.

A decisão de propor a abolição da garraiada surge depois de, em 2016, a garraiada ter sofrido algumas alterações (foi retirada a lide do novilho a pé e a cavalo), face a protestos e discussão no seio da academia contra a realização do evento.

Para o presidente da direção-geral da Associação Académica de Coimbra (AAC), Alexandre Amado, "não faz sentido hoje perpetuar uma tradição dessas, assente em práticas que desrespeitam a dignidade dos animais".

"A AAC sempre valorizou a tradição, mas sempre entendeu conseguir mudá-la quando estava mal. É uma tradição que não está adequada ao nosso tempo e não me parece que seja um cartão-de-visita positivo. A garraiada não tem em consideração o bem-estar animal", disse à agência Lusa Alexandre Amado, frisando que esta é a sua posição pessoal, sendo que a direção-geral da AAC "entendeu que, institucionalmente, não faria sentido interferir".

Alexandre Amado aponta também para um "argumento lateral", que é a questão financeira: "A garraiada tem causado um prejuízo significativo de 20 a 30 mil euros por festa".

O dux do Conselho de Veteranos, João Luís Jesus, referiu que também o órgão que lidera optou por não tomar uma posição antes do referendo, recusando-se a divulgar a sua posição pessoal sobre a matéria.