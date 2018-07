Os ‘Tuition Fees Loans' [Empréstimos para Propinas de Estudo] são empréstimos que cobrem a totalidade do custo das propinas pagas pelo estado britânico diretamente à instituição de ensino, valor que os estudantes se comprometem a reembolsar após o final do curso, quando o salário mensal estiver acima das 2.083 libras (2.355 euros), ou seja, 25 mil libras anuais (28 mil euros).

Estas bolsas cobrem a 100% as propinas universitárias, que podem chegar a 9.250 libras por ano, enquanto os estudantes extra-comunitários pagam propinas que podem chegar às 35 mil libras (40.000 euros) anuais.

Enquanto cidadãos europeus, os estudantes dos 27 países da União Europeia têm beneficiado do acesso a licenciaturas e mestrados em igualdade de circunstância com os nacionais britânicos, incluindo a elegibilidade para empréstimos e bolsas de financiamento avalizadas pelo Governo britânico.

"Os estudantes da União Europeia dão uma contribuição importante para o setor de universidades e é uma prova da qualidade do nosso sistema o facto de tantos estudantes estrangeiros escolherem vir estudar aqui. Hoje estamos a dar clareza e certeza sobre as propinas durante os seus cursos", afirmou Hinds, citado pela imprensa britânica antes de um anúncio oficial, esta tarde.

Os candidatos a cursos universitários que comecem em setembro de 2019 vão poder aceder aos empréstimos que pagam as propinas anuais de 9.250 libras (10.450 euros), o mesmo valor que pagam os estudantes britânicos, uma garantia que se estende até à conclusão.

Ao valor total é aplicada ainda uma taxa de juro que ronda os 6%, cujo cálculo soma a taxa de inflação de 3% ao valor fixo de 3%.

Um relatório do Serviço de Admissão às Universidades e Colégios (UCAS, na sigla inglesa) publicado em novembro do ano passado indicava que o número de candidatos europeus a licenciaturas aceites em universidades britânicas tinha caído este ano pela primeira vez desde 2012, para 24.565.

Apesar da redução de estudantes de países como Alemanha, Itália, Irlanda ou Eslovénia, Portugal foi o país europeu que registou o maior aumento de novos estudantes universitários no Reino Unido este ano letivo, 1.200 em 2017/18, mais 230 (24%) do que em 2016/17, quando foram matriculados 970 estudantes portugueses.

Segundo o UCAS, o número de estudantes portugueses nas universidades britânicas triplicou desde 2012, tendo disparado 36% de 2014/15 para 2015/16 e 21% de 2015/16 para 2016/17.

Porém, a continuidade do acesso a este tipo de condições de estudo no ensino superior britânico ainda deverá ser definido nas negociações que continuam sobre as relações entre o Reino Unido e a União Europeia após o ‘Brexit’.