António Assunção, ligado ao movimento ‘Fim ao Fóssil: Ocupa!’ disse à agência Lusa que os quatro jovens estudantes foram libertados no sábado da esquadra dos Olivais Sul e notificados para comparecer hoje no Tribunal de Pequena Instância Criminal para responderem pelo crime de desobediência.

À chegada ao tribunal os quatro estudantes foram recebidos com palmas pelos jovens que os esperavam e que exibiam uma enorme faixa vermelha com o nome do movimento, ‘Fim ao Fóssil: Ocupa!’.

Enquanto esperavam no exterior do tribunal para serem ouvidos, os arguidos podiam ouvir os manifestantes a gritar “a nós não nos calam” ou “não estão sozinhos”.

Uma dezena de agentes da PSP montaram uma barreira de proteção à volta do tribunal.

Muitos estudantes ocuparam escolas e universidades em Lisboa durante toda a semana passada pelo fim dos combustíveis fósseis.