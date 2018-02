Em 2017, a AAUTAD deu início ao projeto-piloto "Dá-me sete horas aos meus sete dias" dirigido a alunos dos cursos de serviço social, psicologia, enfermagem e reabilitação psicomotora e, este ano, decidiu alargar o programa a todos os alunos da academia.

"No ano passado, visto tratar-se de um projeto-piloto, optamos por abrir as inscrições apenas a alunos de cursos ligados às áreas de ação e inclusão social e saúde. No entanto e dado o número crescente de alunos de todas as áreas que querem participar e ajudar de alguma forma as pessoas e famílias que mais precisam, decidimos alargar as inscrições a todos", disse hoje, em comunicado, o presidente da AAUTAD, António Vasconcelos.

O dirigente referiu que, no início, o programa visava colmatar uma lacuna “mais na área da saúde e psicologia", no entanto, realçou que “a realidade que os estudantes encontraram foi outra”.