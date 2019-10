Os autores do estudo sugerem que alterações no desenvolvimento do eixo esquerdo-direito do cérebro estão envolvidas no autismo, afetando as diferentes funções associadas a regiões cerebrais.

Os investigadores ressalvam, no entanto, que as pequenas diferenças detetadas na assimetria do cérebro entre pessoas autistas e saudáveis não permitem, no futuro, ser usadas para efeitos de prognóstico clínico do autismo.

O autismo, que se manifesta em criança, é uma perturbação do desenvolvimento que se caracteriza por dificuldades na comunicação e interação social e comportamentos, interesses ou atividades repetitivas.