O estudo foi conduzido pelo Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), um ramo da Universidade de Washington, em Seattle, no âmbito do Global Burden of Disease, um projeto dedicado à recolha de dados quanto às causas de doença e morte por todo o mundo. A investigação pretendeu descobrir quais os níveis de consumo de álcool e dos seus efeitos de saúde em 195 países entre 1990 e 2016.

Para tal, os investigadores basearam-se em 694 estudos para compreender o quão comum é o consumo e 592 pesquisas que envolveram 28 milhões de pessoas pelo mundo para descobrir quais os riscos de saúde.

As conclusões deste projeto foram publicadas na revista médica Lancet, que defendem, citadas pelo Guardian, que os atuais hábitos de consumo de bebidas alcoólicas colocam "terríveis ramificações para a saúde futura da população tendo conta a ausência de ação política atualmente."

De acordo com os dados à disposição, os investigadores compararam indivíduos completamente abstémios com aqueles que consumiam uma bebida por dia. Após análise, verificaram que, em cada 100.000 pessoas que não bebiam álcool, 914 sofreram de doenças que também podem ser causadas pela substância, como cancro, ou sofreram de lesões, mas que esse número subia para mais quatro pessoas (918) se ingerissem uma bebida por dia.

O autor principal do estudo, o Dr. Max Griswold, aponta que os riscos são "baixos com uma bebida por dia, mas depois sobem rapidamente à medida que as pessoas bebem mais". As conclusões tornam-se mais graves quando o consumo aumenta: no caso de duas bebidas por dia, o número sobe em 63 pessoas que desenvolveram uma doença ao fim de um ano; com cinco ou mais bebidas, o número escala em 338 pessoas que sofreram de um problema de saúde relacionado com a substância.

Uma relação desigual de custo benefício

Várias pesquisas anteriores apontavam para os benefícios de um consumo regrado no quotidiano, como um ou dois copos de vinho ou cerveja por dia. Contudo, segundo Griswold, "estudos prévios identificaram um efeito protetor do álcool em alguns casos, mas descobrimos que a combinação dos riscos de saúde associados ao álcool sobe com qualquer quantidade".