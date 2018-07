Em comunicado enviado à Lusa, a Universidade do Minho (UMinho) refere que o estudo, intitulado "Do we need warm leaders? Exploratory study of the role of voter evaluations of leaders' traits on turnout in seven European countries", e que acaba de ser publicada no "European Journal of Political Research", aponta que um político com aquelas capacidades consegue mesmo convencer quem se "abstém há vários anos" a ir às urnas.

A "proximidade com as populações contribui para a redução da taxa de abstenção", concluem os autores do estudo Patrício Costa (UMinho) e Frederico Ferreira Silva (Instituto Universitário Europeu), cuja equipa analisou dados eleitorais de sete países europeus com diferentes contextos sociais: Portugal, Espanha, Irlanda, Alemanha, Reino Unido, Itália e Hungria.

"Verificou-se que as pessoas têm maior probabilidade de participarem nas eleições se avaliarem positivamente um dos candidatos. A capacidade de estabelecer laços de empatia é o que mobiliza mais os eleitores no momento de irem votar, sobrepondo-se a características como a competência, sendo o impacto manifestamente superior entre os que têm vindo a abster-se há mais de uma eleição", lê-se no texto.

Segundo refere Patrício Costa, "para estas pessoas, desiludidas com os partidos e a democracia no geral, o aparecimento de um candidato capaz de criar uma relação afetiva pode ser decisivo na sua reativação política, nomeadamente na participação em eleições legislativas".