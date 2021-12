“Um estudo produzido pelo projeto Ready4H2 (Ready for Hydrogen), em que participa a GGND (Galp Gás Natural Distribuição), conclui que a larga maioria (96%) dos gasodutos europeus de distribuição de gás, que abastecem 67 milhões de lares, empresas e indústrias, já estão prontos para o transporte de hidrogénio”, informou a GGND, em comunicado.

A Ready4H2 é uma aliança com 91 distribuidoras de gás europeias, de 16 países, lançada oficialmente no dia 20 de outubro 2021 e com duração prevista até março 2022, que elaborou o seu primeiro relatório sobre a real capacidade de as redes de distribuição de gás europeias suportarem a construção de um mercado de hidrogénio, alinhado com as metas da União Europeia de reduzir as emissões de dióxido de carbono em 55% até 2030.

“Constatámos, em termos económicos, que é quatro vezes mais barato transportar hidrogénio por gasoduto do que por camião, o que justifica um forte investimento nas redes locais de gás”, afirmou o presidente da Ready4H2, Peter Kristensen, citado na mesma nota.

O estudo observou também que, “apesar do demonstrado potencial do hidrogénio, existem ainda uma série de barreiras tecnológicas, comerciais, públicas, regulamentares e organizacionais, que continuam a impedir a conversão das redes de gás para transporte de hidrogénio”.

Daquelas barreiras fazem parte as “incertezas relacionadas com o preço e os volumes do mercado de hidrogénio, a falta de sensibilização do público para os benefícios da descarbonização por via deste vetor energético e de apoio às operadoras da rede de distribuição”, apontou a entidade.

Para solucionar aqueles problemas, o relatório apontou a necessidade de um mandato operacional mais forte para as redes locais de gás a nível europeu e de maior flexibilidade operacional a nível nacional e local para agilizar a adaptação das soluções de hidrogénio.