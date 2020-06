O estudo foi publicado esta segunda-feira na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) e sugere que a variante do vírus (G4) da gripe suína (H1N1) tem "todas as características essenciais para ser candidato a vírus pandémico".

Entre 2011 e 2018, a equipa de investigadores recolheu 30.000 amostras nasais de porcos em matadouros de 10 províncias chinesas, permitindo-lhes isolar 179 vírus da gripe suína. Destes, constatou-se que a frequência do G4 EA H1N1 estava a aumentar desde 2016.

De acordo com o The Guardian, foram conduzidas várias experiências — incluindo em furões, espécie amplamente utilizada em estudos sobre gripes porque revelam sintomas similares aos humanos. E foi possível constatar que a variante G4 é altamente contagiosa e causou sintomas mais gravosos nos furões do que outros vírus.

Segundo o estudo, 10,4% dos trabalhadores da indústria de carne suína já foram infetados — análises ao sangue revelaram anticorpos criados pela exposição ao vírus. Os testes também revelaram que a imunidade que o homem ganha durante a exposição da gripe sazonal não garante proteção ao vírus.

Ou seja, o vírus já passou dos animais para o homem, mas não há evidências de transmissão entre seres humanos, a maior preocupação dos cientistas. Contudo, os autores do estudo salientaram que "é preocupante que a infeção no homem com o vírus G4 promova a adaptação humana e aumente o risco de pandemia". Por isso, pedem medidas urgentes para monitorizar as pessoas que trabalham nas pecuárias e matadouros.