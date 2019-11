Para Camila Barros, investigadora do Eixo de Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça da Redes da Maré, nada indica que os tiros dos helicópteros foram fatais.

Segundo Barros, as aeronaves são usadas principalmente para identificar traficantes de drogas e os disparos são para assustá-los.

"Eles voam muito baixo, fazendo movimentos circulares, com o objetivo de encurralar quem a polícia entende que é suspeito, ao mesmo tempo que, por terra, o caveirão, que é o carro blindado da polícia, chega aos espaços e executa as pessoas", explica Camila Barros.

"Depois de uma operação em junho, a nossa equipa foi ao local de uma operação e viu no chão quase 100 marcas de disparos feitos a partir um helicóptero", explicou.

"Guerra civil"

Para Sílvia Ramos, cientista social do Observatório da Segurança (Cesec) da Universidade Cândido Mendes (Cesec), o aumento do uso de helicópteros está diretamente relacionado com a chegada, em janeiro, do novo governador Wilson Witzel.

Adepto de uma linha dura próxima do presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, chegou às manchetes em maio, quando apareceu num vídeo a bordo de um helicóptero no qual os polícias disparavam numa favela.

"O que há de novo neste governo é a utilização frequente de helicópteros, o que antes era uma exceção. Este ano tem sido muito frequente", aponta Silvia Ramos.

"Há muitas operações com grande mortalidade e com grande poder de criar o pânico", acrescenta, enfatizando o efeito psicológico dos ataques aéreos sobre os moradores.

Como justificar o uso de uma força digna de zonas das conflito mais violentas do planeta? "Estamos em guerra civil", afirmou à AFP o deputado Capitão Augusto, um dos líderes do lobby pró-armas do Congresso.

"Se a pessoa está com uma arma na via pública, já está a colocar em risco as pessoas, então é passível de ser abatida. Tanto faz se é por drone, no helicóptero, no carro, a pé", disse.

"Todo mundo tem medo"

A Redes da Maré recolheu em agosto 1.500 desenhos de crianças. Em muitos casos, estes representam helicópteros, com pontos para representar as rajadas de balas.

Num desenho, podia ler-se a seguinte frase: "Eu não gosto de helicóptero porque tem tiro e as pessoas morrem".

"É um pavor muito intenso, e para toda a gente. Os alunos e os professores, que têm que tirar calma de onde não têm para resguardar as próprias vidas e a vida dos alunos. É muito ruim viver nessa tensão", relata Fernanda Viana Araújo, de 39 anos, moradora da Maré e mãe de três filhos.

"A criança que estuda na Maré não vê na escola um lugar seguro. Sabe que mesmo na escola, ou dentro de casa, a bala perdida pode achá-la", continua ela.

Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), mais de 1.400 pessoas foram mortas pela polícia de janeiro a setembro no estado do Rio de Janeiro, um aumento de 18,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

*Louis Genot/AFP