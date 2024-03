O Comando Central dos EUA (CENTCOM) explicou hoje, na sua conta da rede X, que os Houthis, grupo apoiado pelo Irão, lançaram quatro mísseis balísticos anti-navio no Mar Vermelho, nas proximidades do M/V Huang Pu, um petroleiro de propriedade e operação chinesa.

De acordo com a nota do CENTCOM, no sábado, “às 16:25 (horário de Sanaa), foi detetado um quinto míssil balístico disparado contra o M/V Huang Pu.

“O MV Huang Pu sofreu pequenos danos e o incêndio a bordo foi extinto em 30 minutos. Não foram registadas vítimas e o navio retomou o seu curso”, acrescenta a nota, destacando que “os Houthis atacaram o MV Huang, apesar de terem afirmado anteriormente que não atacariam navios chineses”.

Segundo os EUA, as suas forças, incluindo o USS Carney (DDG 64), enfrentaram seis veículos aéreos não tripulados (UAVs) Houthi sobre o sul do Mar Vermelho entre 06:50 e 09:50, horário local, tendo cinco caído no mar e um voado para áreas controladas pelos Houthi no Iémen.

“Estes veículos aéreos não tripulados foram considerados uma ameaça iminente aos EUA, à coligação e aos navios mercantes na região”, acrescenta a nota.

Os americanos sublinharam que “essas ações são tomadas para proteger a liberdade de navegação e tornar as águas internacionais mais seguras para os EUA, a coligação e os navios mercantes”.