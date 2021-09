Os Estados Unidos admitiram terem cometido um "erro" ao lançar um ataque com drone contra supostos militantes do grupo Estado Islâmico a 29 de agosto em Cabul, no Afeganistão, no qual morreram dez civis.

O chefe do Comando Central dos Estados Unidos, general Kenneth McKenzie, disse que o ataque tinha como alvo uma suposta operação do Estado Islâmico contra o aeroporto de Cabul, sobre a qual a Inteligência americana tinha uma "certeza razoável". "O ataque foi um erro trágico", disse McKenzie aos jornalistas depois de uma investigação. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram