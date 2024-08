Segundo a AFP, Santos tinha-se declarado inocente das 23 acusações feitas, mas fontes informadas do caso afirmam que ele se declare como culpado esta segunda-feira, durante uma audiência no tribunal federal de Islip, em Nova Iorque, assim evitando ir a julgamento, que estava previsto para começar a 9 de setembro.

Santos é filho de imigrantes brasileiros, tem 36 anos e apresentou-se como a "nova cara do Partido Republicano" e construiu uma figura de candidato nas eleições legislativas de novembro de 2022, baseada em mentiras sobre a sua educação, religião, experiência profissional, bens e salários, chegando a afirmar ser descendente de judeus sobreviventes do Holocausto que fugiram ao regime nazi durante a Segunda Guerra Mundial.

Uma investigação realizada pelo 'The New York Times', quando Santos já estava no Congresso dos EUA, revelou os factos.