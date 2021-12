Este fenómeno meteorológico excecional afetou cinco estados, deixando um rasto de destruição ao longo de centenas de quilómetros, mas foi em Mayfield, no estado de Kentucky, que a devastação foi pior.

Da fábrica de velas Mayfield Consumer Products não restou nada além de vigas retorcidas e chapas de metal empilhadas com vários metros de altura. Equipados com guindastes, escavadoras e outros dispositivos mecânicos, os socorristas avançavam lentamente neste domingo, à espera de um milagre.

Cerca de 110 funcionários estavam a trabalhar na fábrica na sexta-feira à noite para darem conta da procura da temporada de Natal, quando o tornado destruiu tudo. Várias dezenas desses trabalhadores continuam desaparecidas.

Troy Propes, diretor-executivo da empresa proprietária da fábrica, defendeu a sua decisão de não fechá-la quando a tempestade se aproximava. "Fizemos tudo o que se acredita que deveria ter sido feito", declarou à CNN neste domingo.

"É uma operação muito triste e séria neste momento", disse o coordenador de ajuda de Kentucky, Michael Dossett, confirmando que nenhum sobrevivente foi retirado dos escombros durante a madrugada. "É a visão de uma zona de guerra", acrescentou à rede CNN.

Entrevistada pela NBC, a prefeita de Mayfield, Kathy O'Nan, pareceu reduzir as hipóteses de um milagre: "Ainda há esperanças. Mas, por enquanto, o que esperamos é um refúgio acolhedor para os nossos sobreviventes".

Enquanto uma igreja cristã de Mayfield distribuía alimentos e roupas para os sobreviventes, também oferecia espaço para que o médico legista do condado fizesse o seu trabalho, disse à AFP o pastor Stephen Boyken, da His House Ministries.

As pessoas "vêm com fotografias, marcas de nascença; agora falam em usar amostras de DNA para identificar os que perderam", contou.

A fábrica de velas, uma empresa familiar, criou um fundo de emergência para ajudar as famílias.

"Uma bomba"

Noutros lugares do Kentucky, além dos estados de Missouri, Illinois, Tennessee e Arkansas, cenas semelhantes foram registadas, com prédios destruídos, infraestruturas de metal retorcidas, veículos capotados, árvores caídas e tijolos espalhados pelas ruas.

Esses cinco estados foram atingidos por "uma das piores séries de tornados" da história do país, lamentou o presidente Joe Biden, classificando essa devastação como "uma tragédia inimaginável". As agências federais de resposta a catástrofes começaram a ser mobilizadas na área.

Do exterior chegaram várias demonstrações de solidariedade. O presidente russo, Vladimir Putin, apresentou neste domingo as suas "mais sinceras condolências". Já o Papa Francisco dedicou as suas orações na Praça de São Pedro aos habitantes do Kentucky.

O número de mortos aumentou este domingo: pelo menos 80 pessoas morreram só no Kentucky, anunciou o governador do estado, Andy Beshear, que estimou que o balanço "vai passar dos cem".

Pelo menos outras 14 pessoas morreram noutros estados varridos pelas tempestades, incluindo seis em um depósito da Amazon em Illinois.

Os tornados são um fenómeno meteorológico violento que afeta especialmente as planícies vastas nos Estados Unidos. Em vídeos amadores gravados na sexta-feira à noite, era possível ver as enormes colunas pretas a varrer o solo, iluminadas por relâmpagos.

Parte do património local foi apagada do mapa. Em Mayfield, antigas igrejas foram totalmente destruídas e o histórico edifício do tribunal da Justiça foi seriamente danificado.

"É como se uma bomba tivesse explodido no nosso bairro", disse à AFP Alex Goodman, morador dessa cidade de cerca de 100.000 habitantes, após uma noite de muita angústia e ansiedade em plena escuridão.

O Kentucky foi varrido ao longo de mais de 320 quilómetros por um dos maiores tornados já registados nos Estados Unidos, segundo seu governador. O maior, com extensão de 352 km, foi registado em 1925 em Missouri e matou 695 pessoas.

"Recebemos um alerta às 09h30, disseram-nos que o tornado se aproximava. Veio e foi embora, de repente", contou à AFP David Norseworthy, de 69 anos, no que sobrou da varanda da sua casa em Mayfield. "Nunca vimos nada parecido por aqui. Onde toca, destrói tudo".

Rastreadores de tempestades asseguram que a registada no fim de semana foi capaz de erguer escombros a 9.100 metros do chão. Cerca de 30 tornados varreram o país na noite de sexta-feira.

Tragédia no depósito da Amazon

Outro local particularmente afetado foi um depósito da Amazon em Edwardsville, no Illinois, onde pelo menos seis pessoas morreram.

As equipas de resgate continuavam as operações de busca neste domingo.

"Estamos de coração partido pela perda dos nossos colegas. Os nossos pensamentos e orações estão com as suas famílias e entes queridos", disse o chefe da Amazon, Jeff Bezos, no Twitter.

O Tennessee informou quatro mortes e duas pessoas morreram no Arkansas, enquanto foram informadas pelo menos duas mortes no Missouri.

O presidente Biden destacou que os fenómenos meteorológicos estão "mais intensos" com o aquecimento global, mas não estabeleceu uma relação causal direta entre a mudança climática e a catástrofe que mergulhou seu país no luto.