Os titulares da Defesa dos Estados Unidos da América (EUA), da Coreia do Sul e do Japão debateram hoje em Seul "preocupações comuns em matéria de segurança regional", segundo um comunicado do Departamento de Defesa norte-americano.

"Durante a reunião, os três líderes avaliaram as questões de segurança regional, incluindo as crescentes ameaças nucleares e de mísseis da República Popular Democrática da Coreia (RPDC)", detalha a nota. O secretário da Defesa norte-americano, Lloyd J. Austin, o ministro da Defesa Nacional sul-coreano, Shin Wonsik, e o ministro da Defesa japonês, Kihara Minoru, "condenaram veementemente os testes do veículo de lançamento espacial da RPDC, porque violam as resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas", refere a nota. Os três líderes decidiram pôr em prática um mecanismo para "facilitar o intercâmbio de dados de alerta de mísseis em tempo real e aumentar a capacidade de cada país para monitorizar os mísseis lançados pela RPDC", e concordaram em tornar este mecanismo "totalmente operacional" até ao final de dezembro. Os três governantes reafirmaram também o seu compromisso de apoiar a Ucrânia "contra a guerra de agressão brutal e não provocada da Rússia, e reconheceram que as ações da Rússia são uma grave violação da soberania que mina o tecido da ordem internacional". "O secretário e os dois ministros sublinharam a importância da paz e da estabilidade no Estreito de Taiwan como indispensáveis à segurança e à prosperidade da comunidade internacional", é acentuado ainda no comunicado. A reunião teve lugar em Seul, onde Austin e Shin se encontraram, enquanto Kihara participou por videoconferência.