Deobra Redden terá de responder a novas acusações pelo ataque dramático contra a juíza Mary Kay Holthus num tribunal de Las Vegas na próxima quarta-feira. No entanto, o réu de 30 anos nega-se a comparecer à justiça, noticiou o "Las Vegas Review Journal".

Esta quarta-feira, Redden lançou-se sobre Holthus e derrubou-a justamente quando ela estava a prestes a ler a sua sentença e enviá-lo para a prisão. O ataque, filmado pelo circuito de televisão do tribunal, viralizou nas redes sociais.

O pessoal de segurança do tribunal teve muito trabalho para conter Redden e afastá-lo da juíza. As imagens mostram uma luta com socos em todas as direções, com Redden a insistir no ataque, apesar dos muitos homens que tentavam contê-lo.

A juíza levantou-se pouco depois, aparentemente atordoada, e um agente da polícia foi hospitalizado.

Na audiência desta quinta-feira, a juíza interina Lauren Diefenbach manteve a fiança de Redden em 54 mil dólares (cerca de 49 mil euros), segundo o "Las Vegas Review Journal".

"Não me sinto confortável em tomar decisões sem a presença do réu", disse Diefenbach. Redden foi intimado a retornar ao tribunal na próxima terça-feira.

O promotor distrital do condado de Clark, Steve Wolfson, disse que Redden representa um perigo para a sociedade.

"O mundo viu o que aconteceu ontem, o comportamento desta pessoa no tribunal, acho que nunca vi algo assim", disse Wolfson, citado pelo "Las Vegas Review Journal".

Redden, que já cumpriu pena de prisão por agressão doméstica, estava a ser julgado por tentativa de agressão com lesões corporais graves. Agora, enfrenta acusações adicionais de agressão, agressão a uma pessoa protegida (agente da polícia) com resultado de lesões corporais importantes e duas acusações de agressão a uma pessoa protegida.