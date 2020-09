A presença policial massiva, completada com vários veículos blindados, garantiu a segurança do presidente norte-americano, além de terem sido erigidas barricadas ao longo do percurso, para impedir que as pessoas se aproximassem da caravana automóvel durante a sua deslocação.

O governador do Wisconsin, Tony Evers, pediu a Trump para que se mantivesses afastado da cidade, por receio de as tensões locais se agravarem.

“A sua presença preocupa-me, porque pode prejudicar o nosso esforço de estabilização”, disse Evers. Em carta dirigida a Trump, o governador escreveu: “Estou preocupado com a sua presença, porque apenas vai adiar o nosso trabalho para superar a divisão e avançarmos em conjunto”.

Biden tem responsabilizado Trump pelos protestos violentos, mas este, sob o lema ‘lei e ordem’, tem proclamado o seu apoio à polícia e dito que é o mais bem posicionado para dar segurança aos EUA.