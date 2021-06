No Utah, nos Estados Unidos, duas jovens roubaram o carro aos pais para embarcar numa viagem com destino à Califórnia para irem à praia e "nadar com golfinhos". A notícia (e justificação para o furto) foi confirmada pelas autoridades locais, conta o The Guardian.

As raparigas, irmãs com nove e quatro anos de idade, ainda entraram e puseram o carro (um Chevy Malibu) a andar, mas colidiram com um semireboque. Ninguém ficou ferido e as duas raparigas saíram ilesas. Ambas as crianças estavam a usar cintos de segurança.

A mais velha, com a irmã mais nova no lugar do pendura, conduziu cerca de 16 quilómetros, incluindo um pequeno troço da autoestrada Utah's Route 201 — embora não se saiba a que velocidade.

O condutor do semireboque que alertou as autoridades fê-lo depois de ver dois carros baterem, pensando que o condutor do Chevy Malibu se encontrava debilitado. Considerando a situação estranha, decidiu seguir o carro, mas depois as raparigas acabariam por colidir com o seu. E, de acordo com a polícia, ficou surpreendido quando encontrou uma criança ao volante.

"Falaram em ir à Califórnia nadar com golfinhos e ir à praia. Acordaram às 3 da manhã", explicou um porta-voz da polícia de West Jordan. "Os pais ficaram horrorizados e muito chocados ao descobrir que as filhas tinham desaparecido", afirmou.

O motivo para esta perigosa aventura, segundo as autoridades, poderá ter sido o facto de os pais fazerem referência a uma possível viagem à Califórnia.