Os “Dez Mandamentos”, (nome dado ao conjunto de leis divinas que, segundo a Bíblia, foram escritos diretamente por Deus e entregues ao profeta Moisés) podem ser exibidos em edifícios públicos no estado do Alabama, possibilitando que as escolas e outras instalações do Estado afixem esse elemento religioso.

Numa consulta popular realizada na terça-feira, 72% dos habitantes apoiaram essa opção, enquanto 28% opuseram-se à mudança.

Na Flórida, além das eleições, os eleitores aprovaram duas medidas: uma emenda constitucional que automaticamente devolve o direito de voto a ex-presos e outra que permitirá continuar a construção de um estádio de futebol para a equipa do ex-jogador britânico David Beckham.

A União Americana dos Direitos Civis (ACLU, na sigla em inglês) já manifestou a sua satisfação pela aprovação da emenda constitucional que devolve o direito de sufrágio aos ex-condenados.

“Esta vitória é o culminar de décadas de trabalho árduo … Celebramos uma das maiores expansões no sufrágio na história do nosso país com os 1,4 milhão (..) que finalmente terão uma segunda chance e uma voz na nossa democracia “, disse o diretor da ACLU na Flórida, Howard Simon.

Por outro lado, no Colorado, um passo histórico foi dado no estado no que respeita aos direitos sociais.